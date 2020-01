Uuring ⟩ Iga viies eestlane võtab arvete tasumiseks laenu

Seda on 12 protsenti rohkem kui aasta varasemas uuringus ning veidi vähem Euroopa keskmisest, mis on 25 protsenti. Rahaliselt kõige raskem kuu inimeste jaoks on jaanuar.

«Uuring kinnitas, et jõulud ja aastavahetus panevad inimeste finantsid proovile. Seetõttu tunnistas vastanutest 22 protsenti, et jaanuar on neile rahaliselt kõige raskem kuu, kuna kingitustele kulus planeeritust rohkem ning raha oli raske leida. Kindlasti peab seda silmas pidama järgmiste pühade eel, et hoida kulutusi endale sobivana,» ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika.