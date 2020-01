Fotod: Eesti Pank esitles Antarktika avastamisele pühendatud 2-eurost münti

Esitlusel kõnelesid Eesti Panga president Madis Müller, «Antarktika 200» ekspeditsioonil osalenud jahtkapten Meelis Saarlaid ning mündi kujunduse autorid kunstnikud Tiiu Pirsko ja Mati Veermets.

«Antarktika avastamist võib pidada silmapiiri avardamiseks nii otseses kui ka kaudses mõttes. Inimkonna jaoks uue mandri leidmine andis tõuke lõunapolaaralade edasiseks uurimiseks ning aitas kaasa geofüüsika ning meresõidu edasiarendamisele. See suurendab veelgi Antarktika avastamise tähtsust ning Eestil kui Bellingshauseni sünnimaal on igati põhjust tähistada selle tähtsa sündmuse 200. aastapäeva. Täna käibele tulev 2-eurone mälestusmünt on Eesti Panga austusavaldus nii lõunapooluse avastajatele ja uurijatele kui ka kartmatutele eesti meresõitjatele,» ütles Eesti Panga president Madis Müller mälestusmündi esitlusel.

Antarktika avastamisest möödub 200 aastat

Käesoleval aastal möödub 200 aastat Antarktika avastamisest. See tähtis ajaloosündmus on seotud ka Eestiga, kuna üks esimesi inimesi, kes 1820. aastal Antarktist nägi ning avastuse ka dokumenteeris, oli Saaremaal sündinud baltisakslasest meresõitja Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen. Selle olulise saavutuse ja ajaloolise sündmuse tähistamiseks laseb Eesti Pank 27. jaanuaril ringlusesse 750 000 erikujundusega 2-eurost käibemünti «Antarktika 200», millest 10 000 münti on BU (brilliant uncirculated) kvaliteediga ja pakendatud meenetootena mündikaarti (ühe kaardi hind on 10 eurot).

Avalik mündimüük algas 27. jaanuaril kell 12 Omniva e-poes. Eesti Panga muuseumipood hakkab münti ja mündikaarti müüma 28. jaanuaril kell 10. Postkontoritesse mündikaarte müüki ei saadeta. Korraga saab osta kuni viis mündikaarti ja 10 münditropsi. Eesti Panga muuseum ja muuseumipood on avatud teisipäevast reedeni kell 12–17 ja laupäeviti kell 11–16.