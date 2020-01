Tehnikaülikooli tudengite jaoks loodi uus tööotsingu lahendus

Tudengite kokkuviimine sobivate praktika- ja töövõimalustega juba õpingute ajal on tähtis noore inimese edasist karjääri silmas pidades, kirjutas Recruri turundusjuht Mihkel Stint. Iga värbamine on teatud mõttes unikaalne ning üha enam koguvad populaarsust tööotsijate ja tööpakkujate kokkuviimiseks loodud rätsepalahendused.

«Arendasime platvormi, mille kaudu saavad ettevõtjad tudengitele kerge vaevaga praktika- ja töökuulutusi edastada ning kus kandideerimisprotsess on kasutajasõbralik ja automatiseeritud. Avastasime, et sarnast süsteemi pole meil ülikoolides varem kasutatud ning väga palju tööd tehakse ajamahukamalt ning ebaefektiivsemalt,» kommenteeris Recruri juht Marit Alaväli. «Seal toimub kogu üliõpilaste ja ettevõtete vaheline kandideerimist puudutav suhtlus ning nende ühendajaks on TTÜ, kes omakorda veendub, et süsteemi kasutatakse ausalt ja konstruktiivselt. Samuti on alati konkreetselt välja toodud, kas tegu on vaid tööpakkumisega või ka võimalusega erialase praktika sooritamiseks,» selgitas Alaväli.