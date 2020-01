Mida tuleks meeles pidada väikelaenu võtmisel?

Statistika näitab, et väikelaenu kasutatakse kõige enam remondi tegemiseks ning seejärel ootamatute kulutuste katmiseks, näiteks hambaraviks või katki läinud kodumasina väljavahetamiseks. «Väikelaen on finantskohustus, mille võtmine tasub hoolega läbi mõelda. Kui hindad oma maksevõimekust realistlikult, siis võib laen olla heaks abimeheks,» rääkis Coop Panga erakliendi tarbimisfinantseerimise äriliini juht Rasmus Heinla, kes tõi välja viis pidepunkti, mida väikelaenude võtmisel arvestada.

Hinda oma maksevõimet realistlikult

Krediidiandja on enne lepingu sõlmimist kohustatud hindama kliendi maksevõimet. Seda tehakse klindi esitatud andmete ja lisainformatsiooni alusel. Lisainfot saavad finantsasutused tehnoloogiliste arenduste tõttu üha lihtsamalt, selleks ei ole sageli tarvis isegi kontoväljavõtet analüüsida. Ligikaudu 60 protsendi esitatud laenutaotluste analüüsi tulemusena selgub aga, et klient on oma maksevõimet üle hinnanud. Jälgima peaks seda, et igakuised erinevad finantskohustused (laenu, järelmaksu, liisingu ning krediitkaardi kuumaksed) ei ületaks sissetulekust 50 protsenti.

Ära manipuleeri andmetega

Heinla rääkis, et krediidiandja ei toetu ainult kliendi poolt sisestatud andmetele, vaid kasutab laenuotsuse tegemisel lisaks erinevatest registritest saadavat infot. Laenutaotluste analüüsidest selgub sageli, et kliendi esitatavad andmed ei kattu kontoväljavõtte või registripäringutest tulnud infoga. Sellise manipulatsiooni tulemusena seab klient end kehvemasse seisu ega pruugi laenu saada, kuna on esitanud andmete sisestamisel valeinformatsiooni ja on seega kaotanud panga silmis usaldust.

Võrdle pakkumisi, detailselt

Heinla kogemuse põhjal on tavaline, et inimesed teevad laenuotsuseid peamiselt madala intressi ning kuumakse alusel. Palju olulisem on aga võrrelda erinevate pakkujate krediidikulukuse määra, sest ainult nii selguvad kõik laenu võtmisega seonduvad kulud, sealhulgas lepingutasu, kuutasu ja laenu tähtaeg. Näiteks võib 8,9-protsendise intressimääraga laenu krediidikulukuse määr osutuda samade algandmete põhjal tegelikult suuremaks 12,9-protsendise intressimääraga laenust, sest pakkumisel võib olla erinev lepingutasu ja muud lisanduvad tasud. Krediidikulukuse määr näitab, kui kalliks võetud laen tegelikult osutub.

Tutvu lepingu sisuga ning küsi nõu

Enne laenu võtmist tasub kindlasti läbi lugeda kõik lepingupunktid ja tingimused, mis on konkreetse väikelaenuga seotud. Lisaks intressimäärale ja laenugraafikule tasub tähelepanu pöörata ka muudele lepingupunktidele. Näiteks ei paku kõik laenuandjad maksepuhkuse võimalust, kuid seda võib laenuperioodi jooksul vaja minna. Kui lepingutingimusi lugedes jääb midagi ebaselgeks, siis tasub kindlasti laenuandja spetsialistidelt selgitusi küsida, et hilisemaid arusaamatusi vältida.

Tasub kaaluda e-arvete püsimakselepingut