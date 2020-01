T1 järjekordne lahkuja: omanik on väga hea, aga kliente pole

«T1 kohta ei ütle ma ühtegi halba sõna ja mustama neid ei hakka. Mingit negatiivset lugu te mult ei saa!»

Kuigi köögitarvete kauplus Bon Appetit sulges esmaspäeval T1 Mall of Tallinnas oma uksed, siis ettevõtte osanik Terje Vare oli kategooriliselt vastu sellele, et tema kaasabil jõuaks meediasse veel üks T1te siunav lugu. «Ma ei tea, kes on need inimesed, kes meediale koosolekute protokolle edastavad ja miks nad seda teevad,» oli Vare nõutu. Tema kogemus uue kaubanduskeskuse juhtkonnaga suhtlemisel on olnud üdini positiivne. Kahjuks aga pole seda olnud müüginumbrid.

Bon Appetit lahkus Rocca Al Mare kaubanduskeskusest ja kolis T1te suurte ootuste najal. Tagasivaatavalt ütles Vare, et T1 kontseptsioon ja maja planeering tundus teistest kaubanduskeskustest positiivselt erinev ja seetõttu oodati ka suurt menu. Üldlevinult on aga teada, et tänasel päeval on T1 ostlejatest veel võrdlemisi tühi.

Miks kaubanduskeskus tööle pole hakanud, sellele Vare ühest vastust anda ei osanud, kuna iseenesest on see tema hinnangul väga kena ja modernne koht, kus koridorid on laiad, planeering loogiline ja taustamuusika mõnusalt silmatorkamatu. Mõnede jaoks võib ehk sisekujundus, mis talle meeldib, liialt massiivsena mõjuda, ning ehk on lähedalasuv Ülemiste keskus liialt mõjuvõimas ja rahva südamed pöördumatult endale võitnud. Kui räägime, millest T1l konkreetselt puudu on - peale klientide - siis tõid nii Vare kui ka Bon Appetiti klienditeenindaja Kerttu välja tõmbenumbrina mõjuva poe puudumise.

Kui keskuse juht Allan Remmelkoor võis loota, et ehk saab selleks novembris avatud Debenhamsi esindus, on T1s ringi käies ilmne, et olukord pole seal paari kuu jooksul märkimisväärselt edenenud.

Bon Appetiti esindus sulges T1-s uksed 27.01.2020. FOTO: Magnus Altküla

Otsus T1st lahkuda võeti Bon Appetitis vastu detsembris. Kuigi me konkreetsetest numbritest ei rääkinud, siis Vare kinnitas, et otsustati kärmelt, millest võib järeldada, et kahjum kasvas poe jaoks kiiremini, kui oli vastuvõetav. Hetkel teist rendipinda kauplusel soolas pole, tegevusega jätkatakse e-poes. Selle tõttu peavad muidugi ettevõttest lahkuma need inimesed, kes igapäevaselt T1s kliente teenindasid. «Kui selle loo abil leiavad mu töötajad uue töökoha, siis see oleks vähemalt midagi, kuna nad olid väga tublid ja tegid oma tööd südamega,» sõnas Vare, et ettevõtete kokkutõmbamise juures on kõige kurvem ikka headest inimestest lahkumine.

Kuigi Vare sõnul on keskus uudne, siis ilmselt mitte piisavalt radikaalselt. Näiteks turistide osakaal olevat seal väike ja nende sissevoolu jaoks peaks keskuses Vare arvates olema ilmselt mingi hotell või sarnane teenus - nagu on Helsingis hiljuti avatud kaubanduskeskuses Tripla. Sellest on ilmselgelt aru saanud ka T1 juhtkond, kuna miks muidu plaanitakse rajada keskuse kolmandale korrusele SPAd.

Kuigi seesama juhtkond on Vare sõnul olnud oma rentnike suhtes avatud ja vastutulelik ning neilt midagi rohkem nõuda oleks raske, siis klientide puudust see ei leevenda. Klienditeenindja Kerttu näiteks kahtles, kas T1st kaubanduskeskusena üldse asja saab. Tema kogemus ütleb, et kuigi meelelahutuskorrus on võrdlemisi populaarne, siis eeldus, et näiteks Skyparki viidud laste vanemad jääksid keskusesse šoppama paika ei pea. Poode lihtsalt ei külastata. Suuresti on Bon Appetiti tiimi arvates selles süüdi meestele huvipakkuvate kaupluste puudus. ON/OFF on ehk ainuke suurem tõmbenumber, kuid selle poe esindus on ka lähedalasuvas Sikupilli keskuses ja nii Vare kui ka Vihol nendivad, et just nimekatest meeste- ja spordikauplustest on T1-s hetkel tuntav puudus.