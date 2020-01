Intervjuu ⟩ T1 juht Remmelkoor: meie poevalik pole piisavalt tugev

Eks üks meie väärarvamusi oli see, et sellist projekti on võimalik suhteliselt kiiresti käima lükata. Oleks pidanud neid ootusi veidi maha tõmbama. Igasugune uus kaubandusega seotud ambitsioonikas projekt võtab käima minekuks aega. Selle teadmise võrra oleme nüüd targemad.

Kui te tagasi vaatate ja võrdlete, siis kas Kristiine keskuse käivitamine oli teile sama raske ja kui erinevad on olnud probleemid, mis kahe keskuse käimasaamisel võib võrdluseks välja tuua?

Üks oluline muudatus on see, et konkurents turul – brändide ja kaubamärkide valiku võimalus – on kordades ja kordades laienenud. Tarbija mõttes on Tallinn ja Baltikum tervikuna väga hea koht. Skandinaavia pealinnades pole ka niivõrd laia keskmisele tarbijale mõeldud moevalikut. Kui päris kõrgmood välja jätta, mis Tallinnas on ehk tõesti nõrgemini esindatud, kui Helsingis või Stockholmis. See on aga tulnud turuosaliste kasumimarginaalide arvelt.

Suur erinevus on ka see, et kakskümmend või isegi kümme aastat tagasi oli sul saja kaupluse puhul sada partnerit, aga tänaseks on toimunud konsolideerumine. On ettevõtteid, kes rendivad kaubanduskeskusest suure osa – konglomeraadid, kes rendivad samas keskuses pinda näiteks kümne poe tarbeks.

Praeguseks on asi sealmaal, et turg on üsna küllastunud ja valik on tarbijate jaoks lai. Seetõttu aga tulebki mõelda uute suundade peale. Vaba aja veetmise võimaluste loomine on üks arenev ja kasvav suund, kus ka meie oleme soovinud olla esirinnas ja tahame seal positsiooni kindlustada. Uute asjade väljamõtlemine ongi sisuliselt kõige tähtsam töö täna.

Sellest lähtuvalt: on kostunud ka arvamusi, et ehk T1 ei saagi end kaubanduskeskusena käima. Kas see on Teie jaoks välistatud, et T1st võikski areneda tulevikus ainult meelelahutuskeskus?

Need asjad peavad olema tasakaalus. Puhas meelelahutus ilma kaubanduseta väga hästi enam ei toimi ja ka vastupidi. Igal juhul on meil vajadus ja eesmärk jaekaubandust tugevdada.

Meil on siin ruumi meelelahutuse poolt tugevdada küll, aga see ei tähenda absoluutselt seda, et jaekaubandus poleks oluline. Kogu meie maja käibest siiski pool on klassikalisest kaubandusest tulenev. Ta on nii tarbijale kui ka meile väga oluline ja alahinnata seda ei saa. Ega jaekaubandus kuhugi ära ei kao.

Tänavatoidu esindus Waksal ei pidanud T1s kaua vastu. FOTO: Aivar Pau

Keskuse üks väidetavaid põhiprobleeme on see, et seal pole piisavalt palju valikut meestele, mis neid tõmbaks. Suurimaks tõmbenumbriks on ehk ON/OFF, mis on aga esindatud ka lähedalasuvas Sikupilli keskuses. Kas see on ka Teile endale silma hakanud ja kas proovite seda aktiivselt arendada?