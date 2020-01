Galerii ⟩ Tallinnas avati Eesti esimene kapsel-hostel

Tallinna uues hostelis algavad baashinnad 30 eurost ööpäevas, eriürituste ja suure külastatavuse puhul võivad hinnad kerkida. Ööbimispakett sisaldab personaalset läbipääsukoodi ja magnetkaarti nii majjasaamiseks kui ka oma kapslisse pääsemiseks, voodipesu, käterätti, pesemisvõimalust ja susse vahetusjalanõudeks. Kapslis endas on peale voodi veel Smart TV ja televiisor, kõrvaklapid, kiire internet, seif, privaatne õhuvahetussüsteem, ning päeva- ja öörežiimi valgustused. Olemas on ka ühisköök ja suupistete- ning kohviautomaadid.

Tegemist on iseteenindushosteliga, kuhu saab end registreerida nii veebis kui ka kohapeal. Administraator on Õunamäe sõnul kohal aeg-ajalt, mitte 24/7 – see sõltub külastajate arvust.