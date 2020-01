Brexit on käes: mis nüüd muutub?

Lühike vastus on, et kuni 2020. aasta lõpuni ei muutu tavakodaniku jaoks seadusandluses midagi, kuna üleminekuajal säilivad Ühendkuningriigis Euroopa Liidu kodanike õigused. Majandussuhteid EL-i ja Ühendkuningriigi vahel jäävad 2020. aasta lõpuni reguleerima olemasolevad EL-i reeglid.

ÜK-s elades on peamine end ametlikult registreerida, mida saab juba teha ja mille kohta leiab täpsemat (ingliskeelset) infot SIIN.

Reisimine

Kuni 31. detsembrini kehtivad Ühendkuningriiki reisimisel kodanikele jätkuvalt Euroopa Liidu õigused. Teisisõnu: riiki sisenemisel dokumendikontrollis midagi ei muutu, samuti kehtib EL-i ravikindlustuskaart. Pärast selle aasta 31. detsembrit hakkab aga ÜK-s Euroopa reisijate jaoks kehtima kolmandate riikide ehk EL-i väliste riikide reeglistik.

Majandus- ja kommunikatsiooniminsteeriumi (MKM) andmete kohaselt on Euroopa Liidul kavas Briti kodanikele kehtestada lühiajaliseks viibimiseks EL-i riikides viisavabadus, eeldusel, et ÜK vastab samaga. «Sellisel juhul saaksid Euroopa Liidu kodanikud reisimisel viibida Ühendkuningriigis (ja vastupidi) 90 päeva 180 päeva jooksul,» on selgitatud MKM-i veebilehel.

Lennureiside suhtes on välisministeeriumi kinnitusel tehtud pingutusi, et liiklus jääks mahuliselt samaks, ent meeles tasub pidada, et kui lende peaks tühistatama lennuettevõtjast mitteolenevatel põhjustel, saab reisija nõuda pileti hinna hüvitamist nii, nagu seni.

Peale 31. detsembrit ÜK-sse lennates on vajalik kaasa võtta pass.

Elamine ja töötamine

Ülemkinekuaasta jooksul midagi ei muutu, end peab aga kindlasti Ühendkuningriigis korralikult registreerima, kui seda veel tehtud pole (link siin). Inimesed, kes on ÜK-s elanud üle viie aasta, saavad taotleda staatust settled ehk sisseseadnu, kelle õigused ÜK-s elada, töötada, ravikindlustust saada jne peaksid olema tagatud elu lõpuni.

Kes on ÜK-s elanud vähem kui viis aastat, saab taotleda staatust pre-settled ehk sisseseadev. Selles staatuses olles tohib ÜK-s elada ja töötada kuni viis aastat, peale mida peakski juba taotlema sisseseadnud staatust. Pre-settled staatusesse saab kandideerida inimene, kes on kolinud ÜK-sse enne 31. detsembrit.

Nendesse staatustesse kandideerimisel tuleb tõendada oma alalist resideerumist ÜK-s. Selleks tuleb esitada kas oma riikliku kindlustuse number, püsiva residentsuse dokument või tähtajatu viibimise kinnitus.

Üliõpilastele

Mis puudutab ÜK-sse vahetusüliõpilaseks minemist pärast Brexitit, siis sellel tandril on täpsemad lepingud veel sõlmimata. Kuni aasta lõpuni miskit ei muutu ja 2020. aasta jooksul oma vahetust alustanud üliõpilane saab selle kindlasti lõpule viia. Oluline on meeles pidada, et õppemaksu ja muid ülikoolisiseseid tingimusi jääb reguleerima õpilase ja ülikooli vahel sõlmitud leping.

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna asejuhataja Anu Peljo täpsustas lisaks, et need tudengid, kes iseseisvalt ÜK tasemeõppesse lähevad (või seal juba õpivad), peaksid jälgima, millised tingimused seatakse välisriikidest tulnud üliõpilastele peale üleminekuperioodi lõppu. Silmas tuleks kindlasti pidada viisa, elamisloa, tervisekindlustuse jmt suhtes toimuvaid arenguid üleminekuaasta jooksul.

