Koroonaviiruse majanduslikud sümptomid on tarneviivitused ja kõrgemad veohinnad

Mitmed lennufirmad on tühistanud oma otselennud Hiina ning sealne valitsus otsustas pikendada puhkuseperioodi 2. veebruarini, osad kohalikud omavalitsused isegi kuni 9. veebruarini, et pidurdada inimeste liikumist ja viiruse levikut. Samuti on Wuhan ja seda ümbritsevad linnad praegu kaubaliiklusele täielikult suletud.

Magnus Lepasalu rääkis, et Hiina uusaastapidustuste periood on nagunii aeg, mil äri- ja tootmistegevus kogu Hiinas põhimõtteliselt seisab ning rahvusvahelisi kaubavedusid peaaegu ei toimu. Tehaste töö seisak on põhjustanud ka eelnevatel aastatel viivitusi tarneahelas ning toonud kaasa lisakulusid paljudele Eesti ettevõtjatele, kellel on Hiinas olulised tootmiskomponentide ja valmistoodete tarnijad.

Koroonaviirus on olukorra teinud topelthulluks. «British Airways ja Lufthansa on juba tühistanud kõik otselennud Hiina ning arvatavasti teevad sama ka paljud teised lennuliinid,» märkis Lepasalu. Ta lisas, et vähem lendusid tähendab ka vähem kaubaruumi. Saadetised kuhjuvad ja jäävad lennujaamadesse ootele – see tekitab järjekordi ja pikendab transiitaegu. Sellest tingituna peab arvestama võimalusega, et vähem prioriteetsed kaubad jäävad oma väljumist ootama mitmeks päevaks või isegi nädalateks. Eeskätt puudutab mure importvedusid, sest impordi kaubamahud on oluliselt suuremad. «Teame juba täna, et enamik veebruari alguseks Hiinast planeeritud tarneid viibivad,» kinnitas Lepasalu oma ettevõtte olukorda.