Tallinna hotellist koroonaviiruse kahtlusega haiglasse viidud turistid osutusid terveks

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul kutsus turistidele kiirabi hotelli administratsioon. «Kiirabi tasub kutsuda ikka ainult juhul, kui selleks ka tõeliselt põhjust on,» ütles Kadai, kelle sõnul pole põhjust Hiinast pärit inimesi karta. «Tõenäosus, et siin liikuv Hiina turist viirust kannab, on tegelikkuses väga väike.»

Rahvusvaheline terviseoht

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et määratles Hiina koroonaviiruse haiguspuhangu rahvusvaheliseks terviseohuks. See otsus langetati eelkõige eesmärgiga aidata vaesemaid riike, et vältida haiguse levikut sinna, kus selle leviku piiramine oleks kehva tervishoiusüsteemi tõttu eriti keeruline.