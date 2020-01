Tallinna hotellist viidi kaks Hiina turisti koroonaviiruse kahtlusega haiglasse

Delfi kirjutab, et turistid viidi haiglasse vanalinnas asuvast Schlössle hotellist. Hotelli administratsioon ütles, et nemad ei jaga teema kohta kommentaare. Terviseamet lisas, et hetkel ei ole põhjust hotelli karantiini alla panna ning palus kõigil säilitada rahu, sest hetkel pole kinnitust, kas on üldse alust kahtlustada uut koroonaviirust või mõnda muud hooajale omast hingamisteede haigust.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul tekkisid Tallinnas viibivatel Hiina turistidel sümptomid, mis võivad viidata Hiinas levivale uuele koroonaviirusele 2019-nCoV. «Turistid toimetati haiglasse, kus esmalt selgitatakse välja, kas koroonaviiruse kahtlustel võib olla alust,» ütles Kadai. «Hoiame avalikkust olukorra arengutega kursis.»

Tallinna sadamale ega lennujaamale pole terviseamet praegu veel seadnud nõuet võtta kasutusele viiruse levikut tõkestavad meetmed.

Rahvusvaheline terviseoht

Hiina uue koroonaviiruse ohvrite arv tõusis 213-ni, kui Hubei provintsi tervishoiuametnikud teatasid täna 42 uuest surmajuhtumist.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et määratles Hiina koroonaviiruse haiguspuhangu rahvusvaheliseks terviseohuks. See otsus langetati eelkõige eesmärgiga aidata vaesemaid riike, et vältida haiguse levikut sinna, kus selle leviku piiramine oleks kehva tervishoiusüsteemi tõttu eriti keeruline.

Varem on WHO rahvusvahelise hädaolukorra välja kuulutanud näiteks Ebola tõttu aastatel 2014 ja 2019, Zika viiruse tõttu 2016. aastal ja seagripi tõttu aastal 2009.

Uusi nakatumisi on Hubeis ööpäevaga tuvastatud üle 1220 ja kogu riigis kokku 1982.

Hongkongis ilmuva ajalehe South China Morning Post andmetel on Hiinas viirusesse nakatunud vähemalt 9350 inimest.

Lisaks Hiinale on 98 haigusjuhtumit avastatud mujal maailmas, kokku 18 riigis. Nende hulgas on Soome, kus nakatumiskahtlus on 24 inimesel ja Saksamaa, kus nakatunud on viis inimest. Väljaspool Hiinat ei ole keegi haiguse tagajärjel surnud.

Viirus ohustab eelkõige vanureid ja väikelapsi

Eilse seisuga oli maailmas tuvastatud 7824 laboratoorselt kinnitatud 2019-nCOV juhtu, nende hulgas 16 tervishoiutöötajat. Teadaolevalt on praegu tõsisemalt ohustatud peamiselt Hiina riskipiirkonnas elavad/viibivad tõsiste kaasnevate tervisehädadega vanemaealised inimesed.