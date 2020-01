Apteekides valitseb näomaskide puudus

Kuigi maskide saadavust peaks kajastama veebileht raviminfo.ee, siis seda, kui palju neid täpselt apteekides alles on, ei julgenud Südameapteegi farmatseut ja teenindusjuht Merilin Israel pakkuda. Nende veebilehel on kõik maskid välja müüdud.

T1 keskuse Apothekas, kus töötab Postimehega maskide kasutegurist rääkinud proviisor Merle Niglas, ei olnud maske samuti saadaval ning sealne klienditeenindaja kinnitas, et need on enamikes Tallinna apteekides otsas. Sama teatas ka Benu apteegi proviisor Liia Saava, kes rääkis, et tavaolukorras pole näomaskid müüdav kaup ja neid küsitakse pigem harva, ent viimastel päevadel on nad Benu esindustest täiesti välja müüdud.

Tellitakse kärmelt juurde

Maskide küsimine ning ostmine on Merilin Israeli sõnul Südameapteekides võrreldes novembri ja detsembriga kasvanud kaks korda, kuid ei ületa tema hinnangul veel tavalist gripilaine aega.

Apotheka apteeke omava Magnum Medicali sortimendi- ja ostuosakonna juhataja Martti Muna sõnas aga, et nende apteekides on koroonaviiruse oht näomaskide nõudlust tõstnud märgatavalt ja seetõttu tellitakse neid ka hoogsalt juurde. «Uus kogus maske on peagi Eestisse saabumas, tegeleme aktiivselt nii uute koguste tellimise kui ka uute partnerite otsingutega,» kinnitas Muna. Sama kinnitas ka Saava, et maskide hankega tegeletakse Benus aktiivselt.

Nii nagu maske, küsitakse praegu rohkem veel desinfitseerivaid vahendeid, mis on ka grippi haigestumise vältimise seisukohalt kõige olulisemad.

Apotheka proviisor Merle Niglas näitab näomaske. FOTO: Tairo Lutter

Kas koroonaviiruse ennetamiseks peaks varuma näomaski?

Näomaski kandmisest on tõepoolest abi ülemiste hingamisteede viirustesse – milleks on ka koroonaviirus – nakatumise vältimisel, ja tegemist on tõhusama kaitsevahendiga, kui seda on nägu kattev rätik või sall.

Merilin Israel rääkis, et nende apteekides on tootevalikus maskid, mida kasutatakse eelkõige meditsiiniliste protseduuride läbiviimisel. «Maski kandmise aeg on keskmiselt kaks kuni kolm tundi, aga oluliselt oleneb, millise maskiga on tegu,» rääkis Israel.

Mask tuleb peale kandmist alati välja vahetada ning kindlasti tuleb seda teha ka siis, kui mask on niiskeks läinud. Seda kinnitas ka Apotheka proviisor Merle Niglas, kelle sõnul kasutavad paljud inimesed maske valesti ja levinud on väärarvamus, nagu võiks ühte maski kasutada nädalaid. Maski tuleks vahetada iga paari tunni tagant, kuna selle pealispind võib viirust edasi kanda.

Terviseamet: maski kasutamine kohustuslik ei ole

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko kinnitas, et riskipiirkondades võib maski kandmisest olla abi, sest see piirab eelkõige nakkuse edasilevikut nakatunud inimestelt.

Sellegipoolest ütles Dotšenko, et näomaski kasutamine Eestis praegu otseselt vajalik ei ole. «Haigestumise korral, nakkuse edasilevitamise vältimiseks, käitume ikka nii, nagu tavaliselt: jääme koju, võtame ühendust perearstiga ja ravime ennast terveks. Maski võib ette panna haigele inimesele ettevaatuasbinõuna siis, kui ta peab minema inimeste sekka, nt arsti vastuvõtule,» rääkis ta.