Sõidu- ja teooriaeksam läksid veebruarist alates uutele alustele

Neile õpilastele, kes alustavad autokoolis õppimist pärast 1. veebruari, kestab B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolitus minimaalselt neli nädalat, aga see sõltub eelkõige autokooli võimekusest õppetöö planeerimisel. Õppur peab läbima vähemalt 30 sõidutundi ning 28 teooriatundi, kirjutab maanteeamet enda kodulehel.

Nüüdsest on teooriaeksamil kümme küsimust rohkem ehk siis kokku 40, millele tuleb vastata 30 minuti jooksul. Teooriaeksamil on kaks osa:30 küsimust liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja sõiduki teemadel nagu ka varem. Vastamisel võib teha kuni viis viga.

Aprillis lisandub võimalus registreerida ennast riiklikule teooriaeksamile kohe, kui autokoolis on teooria osa lõpetatud. Seega ei pea enam ootama, et kõik õppesõidud saaksid sõidetud. Meeles tasub pidada, et maanteeametis sooritatud teooriaeksam kehtib 12 kuud ning selle aja jooksul tuleb sooritada sõidueksam.