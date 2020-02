«Mul kukub Kalamaja korterihindasid vaadates suu lahti»

«See, mis hinnaga Kalamajas kortereid müüakse – mul kukub selle peale suu lahti,» rääkis Arakas Kultuurikatlas Investor Toomase konverentsil lisades, et samas ei luba hinnatõus kriisi ennustada, kuna ka keskmised palgad on võrreldes varasema buumiga kaks korda kerkinud. «Seega tuleb arvestada, et statistika on nagu bikiinid ehk see, mida ta pakub, on küll kujundlik ja geniaalne, aga see, mida ta varjab, on palju olulisem.»