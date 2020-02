Kas Tööinspektsiooni peab teavitama iga tööõnnetuse puhul?

Õnnetusjuhtumeid on tööandja igal juhul kohustatud uurima, sest et oluline on teada saada, miks õnnetus toimus, et edaspidi taolisi juhtumeid vältida. See kehtib ka väiksemate tööõnnetuste puhul. Üldjuhul ei võta selline uurimine palju aega, kuid uurimise käigus võib saada olulist teavet. «Näiteks võib selguda, et töötaja ei teadnud, kuidas ohutult töötada. Siit saab edasi mõelda, kas see tulenes liiga üldsõnalistest juhenditest või hoopis nende puudumisest. Kui asjakohased juhendid olid olemas, polnud töötaja juhendamisele ja väljaõpetamisele pööratud ilmselt piisavalt tähelepanu,» selgitas Kaljula.