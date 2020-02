Lugeja küsib: kas töösuhte võib lõpetada e-kirjaga?

Tööinspektsiooni poole pöördus ettevõte, kelle töötaja andis e-kirjaga märku, et peale haiguslehe lõppemist ta enam tööle naasta ei kavatse. Tööandja oli sellega nõus, ent soovis, et töötaja tuleks siiski kontorisse lepingut lõpetama. Sellega aga ei olnud päri töötaja. Seepärast tekkis tööandjal küsimus, et kas sel moel töösuhte lõpetamine on korrektne.

Tööinspektsiooni ennetusosakonna juht Kaire Saarep kinnitas, et töölepingu seaduse järgi saab töösuhte üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatega, milleks võib olla näiteks e-kiri, SMS, paberkiri (avaldus) vms. Kui töötaja on saatnud oma tahteavalduse e-kirjaga, on see korrektne teatamisvorm ja mingeid «lõpudokumente» allkirjastada pole vaja.

Avaldus muutub kehtivaks alates selle kättesaamisest. Töösuhe lõpeb avalduse alusel ja avaldusel märgitud töösuhte viimasel päeval teeb tööandja töötamise registrisse kande ning kannab üle lõpparve.

Meeles peab pidama, et töösuhte lõpetamisest tuleb kuu aega ette teatada. Erakorraliselt võib töötaja töösuhte üles öelda ainult erijuhtumite puhul (töö jätkamine on tervisele ohtlik või tervisest tulenevalt võimatu; tööandja on oluliselt viivitanud töötasude maksmisega; tööandja ei suuda töötajale tööd pakkuda; tööandja vähendab töötaja palka jms). Alati on aga võimalus tööandjaga sõlmida ka erikokkulepe, kui mõlemad pooled on nõus töösuhet kiiremini lõpetama.