Segadus toidupoes: palju siis lõpuks odavam on?

Kliendi pahameelest võib aru saada, sest kui pakendil on lisaks allahindluse sildile veel ka eraldi soodustuse kleeps peal, siis tavaliselt on tegemist «parim enne» kategooria tootega, mida üldjuhul müüakse lisaallahindlusega.

Praegusel juhtumil ütles aga Maxima klienditeenindaja ostjale, et hinda arvestatakse allahindluse sildi järgi ning et soodushinnast enam 30% maha ei arvutata.

Segadust tekitanud allahindluskampaania Maxima toidupoes. FOTO: Erakogu

Maxima: me ei tegele klientide petmisega

Maxima Eesti müügi- ja turundusdirektor Janne Laik selgitas, et on igati arusaadav, et kaks hinda, mis mõlemad märgivad allahindlust, tekitavad segadust. Praegu tekkis segadus sellest, et algul pandi tootele allahindluskleebis, hiljem aga vahetati esialgne silt välja suurema allahindlussildiga, et ostja soodushinda paremini näeks.

«Kahjuks jäid klienditeenindajal märkamata juba olemasolevad allahindluskleebised ja nii see segadus tekkiski. Palume vabandust klientide ees, kellele ebameeldivusi põhjustasime,» täpsustas Laik.

Kritiseeriva postituse kommentaarides avaldas üks kaasarääkija aga kasuliku nipi: kui kasutada iseteeninduspulti, siis kuvab see ekraanil kohe sissepiiksutatud toote hinna ning klient saab otsustada, kas ta on nõus toodet selle hinnaga ostma. Nii jäävad ära igasugused hilisemad protsessimised.

Selgus majja: millised on kaupleja õigused?

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe selgitas, et kõnealuse juhtumi puhul oli tegemist inimliku eksimusega ja korrektne oleks olnud täiendavaid allahindluskleebiseid mitte kasutada, kui kleebistel polnud selgitavat infot (nt -30% tavahinnast). 1,29 eurot miinus 30 protsenti ongi 90 senti, ehk et arvutuskäik on igati õige, lihtsalt topeltkleebised võisid tekitada illusiooni lisaallahindlusest.