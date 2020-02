Väikelaenu võtavad isukamalt maainimesed

33 protsendi ulatuses on tegu keskmise sissetuleku ja madalate kohustuste tasemega naisterahvastega, veidi üle 30 protsendi ulatuses meestega, kelle kohustuste tase on samuti madalam, teatas SEB.

«Üldiselt on meie ühiskonnas levinud arusaam, et väikelaenude võtmine on pigem negatiivne nähtus, millest hea finantskultuuriga inimene peab hoiduma. Samas on nii mõnegi kliendi jaoks väikelaenu võtmine osa teadlikust rajaasjade planeerimisest. Nii näiteks on üle 10 protsendi väikelaenude võtjatest keskmisest kõrgemate varade ja säästudega,» ütles SEB erasegmendi juht Triin Raudsepp pressiteates.