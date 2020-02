Eesti lihatootja pürgib keskkonnasõbralikumaks

Uute pakendite väljatöötamisel lähtus ettevõte keskkondlikust aspektist - poole väiksem pakend vajab tootmiseks ka poole vähem pakkematerjali. Omakorda teeb nende ökonoomsus transportimise kergemaks ja Atria esialgsete hinnangute kohaselt tähendab see materjali- ning toodete transpordi vähenemist Eesti teedel 98 täishaagisega veoauto võrra aastas. Uute pakenditega, milles on teistsugune gaasikeskkond, tõuseb ka toote säilivusaeg kahe päeva võrra.

Atria juht Olle Horm ja müügidirektor Meelis Laande sõnasid, et ootavad huviga esimese kuu tulemused ära. Hormi hinnangul ja turukogemusel on Eesti tarbija muutuste suhtes tundlik ega armasta eriti muudatusi.

Horm spekuleeris, et väiksem pakend tekitab arvatavasti ka mõtte, et ilmselt pakutakse sama koguse tähisega vähem toodet. Tema sõnul saab aga kaalul üle kontrollida, et kogus on sama kui vanas pakendis.