Galerii ⟩ Selline näeb välja Tallinnas vastavatud konteinerhotell

Uues konteinerhotellis on majutusruumidena kasutusel 84 merekonteinerit, mis on pärit Aasiast ning mis on varem aktiivses kasutuses olnud. Merekonteinerite taaskasutamine joondub hotelli omava ettevõtte Hektor Design rohelise mõtteviisiga, mille egiidi all ei ole hotellis kasutusel ühekordseid pesemisvahendeid (selle asemel ostetakse pesuvedelikku taastäidetavates kanistrites), prügi sorteeritakse grupiviisiliselt (paber, pakend, bio, olme), ning plaanis on hankida ka komposteerijad, et hotellis leiduvatele taimedele bioprügist ise väetist teha.