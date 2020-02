Kuidas nutitelefonides andmemahu kasutust kokku hoida?

Kas oled end leidnud olukorrast, kus ükski veebirakendus ennast nutiseadmes enam ära ei lae? Ehk oled vahetult enne seda Facebookis ja Instagramis mahukalt aega veetnud, teinud sõpradega videokõnesid või FaceTime'i? Ka see, kui veedad aega YouTube's kiirendab internetimahu täitumist. Kuidas oma andmemahu kasutamisel silma peal hoida ja seda piirata?

Kasuta Wi-Fit seal, kus võimalik

Kui pole tellitud just piiramatu mahuga pakett, mispuhul pole andmemahu täituvus probleemiks, siis on kõige lihtsam viis oma andmemahu kontrolli all hoidmiseks andmeside välja lülitamine aegadel, kui seda otseselt ei kasutata. Üks võimalus on kasutada automaatset wifivõrku ühendamist, sest sel puhul siseneb seade ise telefonis varem sisselogitud võrkudesse (nt kodune- või töökoha wifi). Automaatse wifiühenduse sees hoidmisega tuleb muidugi arvestada, et see kasutab aktiivselt akumahtu.

Oluline on jälgida ka seda, millised rakendused nutiseadmes taustal veel töötavad. Näiteks, kui kasutate rakendust, mis pidevalt uuendab oma sisu, siis võtab vaikeuuenduste tegemine samuti andmemahtu.

Kasuta andmesäästja abi

Kui kasutusel on piiratud mahuga internetipakett, siis on soovitatav andmesäästja (data saver) abil piirata oma andmekasutust. Nimelt tõkestab see mõnede rakenduste puhul andmete vaikimisi saatmist ja vastuvõtmist.

Rakendused, mida parasjagu kasutad, saavad kasutada mobiilset andmesidet, kuid võivad seda teha harvemini – näiteks ei pruugita kuvada pilte enne, kui sa pole neile toksanud. Vaikimisi andmekasutamist saab piirata ka äppide kaupa. Valides mobiilse andmesidekasutuse ning sealt erinevatele äppidele klõpsates saab lubada/keelata nendepoolset taustaandmete kasutamist.

Kui kasutada veebibrauserina Google Chrome'i, siis sellel on sisseehitatud funktsioon, tänu millele saab säästa andmemahu kasutamist kuni 70%. Selleks tuleb avada Google Chrome'i menüü, siis Seaded (Settings), alla kerida ning lülitada sisse funktsioon andmesäästja (Data Saver).

Videoid võid vaadata ka madalama resolutsiooniga

Nagu eelpool mainitud, siis kasutab andmemahtu ka videote vaatamine, mis on õigupoolest suurim andmemahu sööja. Tänu tehnoloogia arengule on mobiilne internet nii kiire, et kui avada näiteks YouTube's mõni videoklipp, siis valib nutitelefon video näitamiseks automaatselt kõrgeima võimaliku kvaliteediseade. Kui on aga soov säästa andmemahtu, siis lülitage videoklipp madalama resolutsiooni peale.

Hoia automaatsetel uuendustel silma peal