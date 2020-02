Loomaomanik seljatas tarbijahagis If Kindlustuse

Oma prantsuse buldogile Juta kindlustuslepingu teinud kliendil tekkis vajadus kindlustuse abile peale seda, kui tema neljajalgne sõber end liigagara hüppe käigus vigastas. Koer hakkas hüppe järel tagumist jalga lonkama ning vajas probleemi lahendamiseks operatsiooni. Raviteenuste eest pidi klient lõpuks tasuma 770,50 eurot, millest 700 euro hüvitamist soovis ta kindlustuselt. Looma kindlustanud If aga keeldus nõuet rahuldamast, kuna hindas looma vigastust pärilikuks (prantsuse buldogidel on tõepoolest pärilik soodumus põlveketrade nihetuseks). Lisaks hindas kindlustaja, et esitatud ravikulud olid ebareaalselt suured.

Tarbijavaidluste komisjon mõistis õigeks tarbija ning If kindlustus on sunnitud ravikulud oma kliendile hüvitama. Menetluses leiti, et tarbija on trauma tõendanud nii enda ütluste kui ka loomaarsti tõendiga ning temalt ei saa kindlustusjuhtumi toimumise paremat tõendamist eeldada. Asjaolu, et traumast ei teatatud koheselt ei tõenda jällegi seda, et õnnetust poleks juhtunud. Teave, et antud liigil on analoogsete vigastuste tekke oht geneetilistest teguritest tingutult ei välista kuidagi õnnetuste ja trauma tekkevõimalust. Kuna loom oli õnnetuse vastu kindlustatud, peab ettevõte oma kohustusest kinni pidama.