Suur hulk Eesti tööinimesi teeb ületunde, kuigi töökaotuse kartus on madal

Vastav küsitlus viidi läbi perioodil 28. jaanuar 2019 kuni 4. veebruar 2020. Küsitlusega uuriti, kui paljud inimesed teevad tööl ületunde ja mis on selle peamisteks põhjusteks ja mõjuks. Küsitletuid oli kokku 1014 inimest ja nendest 61% kinnitas, et on kokku puutunud ületundide tegemisega.

Natuke alla kolmandiku küsitletutest tegi ületunde ühel kuni kahel päeval ja veerand tegi neid kolmel kuni viiel päeval nädalas. 13% vastanutest tegi tööd ka puhkepäevadel.

29% vastanutest tegi nädalas üks kuni kolm ületundi, 19% tegi neli kuni kuus ületundi ja viiendik tegi 7-12 ületundi. Üle 13 ületunni tegi 5% vastanutest.

Positiivsema poole pealt ei teinud küsitletud ületunde kartusest oma tööd kaotada: sellise seose tõi välja kõigest 3% vastanutest.

Ühe olulise põhjusena ületundide tegemisel tõid vastajad välja vaikse kontori («siis on vaiksem ja rahulikum töötada, kui kõik on lahkunud»), mis annab tunnistust, et aina levinum avatud kontori vorm ei sobi teps mitte kõigile töötajatele. Eraldi põhjusena toodi veel välja ka hilisem võimalus üle tehtud tunnid teisel päeval välja võtta.

34% inimestest tegid ületunde selleks, et töö saaks tehtud.

11% vastanutest tõi välja, et ületöötamine on nende organisatsioonis lihtsalt loomulik.

14% kõikidest ületundide tegijates ütlesid, et nad teevad seda lisaraha tõttu.

12% tõi välja, et nende tööandja peab ületöötamist organisatsioonis normaalsuseks.

9% vastanutest pole oma ületundide tegemise ajendisse üldse süvenenud.

«Ületunnid tundub olevat see hind, mida inimesed paindlikkuse eest täna maksavad. Oluline on, et osataks hoida tasakaalu muude eluosade vahel,» kommenteeris küsitluse tulemusi CV-Online turundusjuht Maris Viires.