Kas piiramatu internet on päriselt piiramatu ja kas mul on seda vaja?

Piiramatu internet tähendab seda, et internetti võib kasutada nii palju kui tarvis ja pole vaja mõelda mahtudele, mis kuluvad näiteks filmide vaatamisele, muusika kuulamisele, sotsiaalmeedias tegutsemisele ja pilveteenusele. See tähendab, et interneti tarbimist pole vaja kontrollida ja muretseda, et maht otsa saab, sest piiranguid nutitelefonis paketi kasutamiseks ei ole.

Oluline on mõista, et pakett on mõeldud kasutamiseks mobiilis. See tähendab, et kui võtta piiramatu andmemahuga pakett ja hakata seda kasutama eesmärgivastaselt – näiteks otsustab inimene SIM-kaardi paigutada ruuterisse ning hakkab serverit majutama – siis jääb ettevõttele õigus tegevust piirata.