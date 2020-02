Citybee toob Eestisse mitusada uut autot

CityBee Eesti juht Britta-Liisa Ait sõnas et ettevõtte teenuste iganädalasi kasutajaid on praeguseks juba üle 11 000 inimese ja seetõttu masinaid ka juurde tuuakse. Hetkel on Tallinna ja lähiümbruse valdade tänavatel kokku 241 CityBee sõidukit, millest 206 on sõiduautod. Valikus on nii manuaal- kui automaatkäigukastiga sõiduautod ja ka hübriidsõidukid, tulevikus soovitakse tuua juurde ka elektrisõidukeid.