Tuludeklaratsioon 2020: mida tasub meeles pidada?

Maksu- ja tolliameti (MTA) kommunikatsioonijuht Gea Otsa kinnitas, et enammakstud tulumaksu tagastamine käib sisuliselt samamoodi, nagu varasematel aastatel. Tagasimaksetega alusatakse 26. veebruarist neile, kes on deklaratsiooni esitanud elektrooniliselt, ja 19. märtsist neile, kes esitanud paberil.

Kui deklaratsiooniga on kõik korras, siis tagastatakse raha nädala-paari jooksul pärast esitamist. Mõnikord ilmneb aga, et inimesel tuleb esitada lisadokumente ja siis läheb kauem aega.

Üks olulisemaid muudatusi on tänavu see, et tulumaksudeklaratsiooni saab esitada kuu aega kauem – kuni 30. aprillini. Elektrooniliselt saab tulusid, nagu ikka, deklareerida alates 15. veebruarist, aga paberil tänavu alates 17. veebruarist (kuna 15. ja 16.02 on nädalavahetus).

«Paneme inimestele väga südamele, et nad ei ruttaks küsimuste korral kohe büroosse – esimestel nädalatel võivad olla päris pikad järjekorrad. Esmalt tasub küsimustele otsida vastust meie veebilehelt, kus enamlevinud küsimuste vastused on olemas. Vajadusel aitab ka MTA klienditugi,» rääkis Otsa, et tuludeklaratsiooni esitamise üheks läbivaks probleemiks aastast aastasse on inimeste ülereageerimine või liigne kannatamatus.

Samuti soovitas Otsa tuludeklaratsiooni esitamisega mõne päeva oodata, mitte kohe esimestel tundidel seda tegema kiirustada, kuna ülekoormuse tõttu võib e-MTA teenustes tõrkeid olla.

Mis on peale pikema esitamisaja veel uut?

Üks muudatus on see, et e-MTAsse sisselogimise vaadet on uuendatud, mis võib esimesel pilgul veidi võõras tunduda. Ja kui inimene ei ole aasta jooksul e-MTAsse sisse loginud, siis tuleb tal üle vaadata ja kinnitada oma kontaktandmed.

«Soovitame seda teha juba enne tuludeklaratsiooni esitamist ning tutvuda ka oma eelmise aasta maksuvaba tulu kasutusega. Seda saab teha, kui valida e-MTAs vasakust menüüst Registrid ja päringud ning sealt Minu sissetulekud,» selgitas Otsa.

Heldeile inimestele on sel aastal loodud ka annetamisvõimalus, mida varem pole olnud. Sel aastal saab tagasisaadava tulumaksu annetada e-MTAs tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele. «Siin on aga oluline arvestada, et kui deklaratsioon kinnitatud ja tulumaks tagastatud, ehk annetus tehtud, siis hilisemal deklaratsiooni muutmisel annetust enam tagasi võtta ei saa,» märkis Otsa.

Oluline on andmed ikka üle kontrollida

Maksu- ja tolliamet juhib tähelepanu ka sellele, et tuludeklaratsiooni on küll kantud MTA-le teadaolevad andmed inimese tulude ja ka tulust maha arvatavate kulude kohta, kuid on oluline, et igaüks kontrolliks ise oma andmete õigsust ja andmeid ning vajadusel muudaks/kustutaks/lisaks juurde. Kõik tulud, millelt tulumaksu kinni ei peeta (nt üüritulu, kinnisvara ja väärtpaberite müügitulu, investeerimiskonto sisse- ja väljamaksed jmt) tuleb ise deklareerida.

Üks levinud küsimus on veel, et kas kõik inimesed peavad tuludeklaratsiooni esitama. Gea Otsa kinnitas, et ei pea. «Tuludeklaratsiooni ei pea esitama need, kelle saadud tulu ei ületa kokku 6000 eurot aastas. Samuti need, kes aasta jooksul kasutasid oma maksuvaba tulu ettenähtud määras ja kellel ei ole muid tulusid, mida deklareerida ja kulusid, mida saab maha arvata,» täpsustas ta.

Mida toob tulevik?