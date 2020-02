Eksperdid selgitavad: millised on sagedased vead korstna puhastamisel?

Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme ei tohi ise pühkida, vaid seda peab korra aastas tegema üksnes kutseline korstnapühkija. Eramaja korstent võib puhastada aga ka majaomanik ise, ent vähemalt kord viie aasta jooksul peab seda siiski seaduse kohaselt tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. See, et kord viie aasta jooksul tuleb eramajja kutsuda korstnapühkja, ei tähenda aga kindlasti, et neli aastat võib olla korsten puhastamata, selgitasid MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse esimees ja korstnapühkja Aleksander Ljubajev ning moodulkorstnate tootja Schiedeli müügijuht Jaanus Variku.

Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda aastas, hooajaliselt kasutatavaid küttesüsteeme aga kord aastas. Gaasi- ja õlikütteseadmed vajavad puhastamist vähemalt korra aastas.

Lisaks korstnapühkimisele tuleb enne iga kütteperioodi algust üle kontrollida ka kütteseadmed: ahjud, pliidid, kaminad ja keskküttekatlad.

Keerukad kohad jäävad amatööril pühkimata

Nii korstnapühkija kui ka pottsepa kutsetunnistust omava Aleksandr Ljubajevi sõnul on majaomaniku enda tehtud korstnapühkimise kõige sagedasem viga töö puudulik kvaliteet. «Esiteks ei hõlma korstnapühkimine ainult korstna puhastamist, mis on suhteliselt lihtne,» rääkis Ljubajev. «Puhtaks tuleb saada kogu küttesüsteem ning kütteseadmed nagu ahjud, pliidid, soojamüürid. Neis on palju n-ö nurgataguseid, mille puhastamisega kiputakse ise pühkides hätta jääma. Kui inimene ütleb mind kohale tellides, et on ise neli aastat korstent pühkinud, siis planeerin lähtuvalt enda kogemustest tööle 1,5–2 korda suurema ajakulu.»

MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse esimees ja korstnapühkja Aleksander Ljubajev. FOTO: Erakogu

Korstnapühkijate tähelepanekute kohaselt jäävad sageli korralikult puhastamata erinevad sõlmpunktid: üleminekud, kütteseadmete ja lõõride ühendused, lõõride pöördekohad jne. «Kui lõõr pöörab, tuleb spetsiaalse luuaga teha teatud kindlad liigutused, et see korralikult puhtaks saada,» selgitas Ljubajev. Samuti on tal töö käigus ette tulnud juhtumeid, kus inimene on võtnud küll tahmaluugist tahma välja, kuid pole märganud, et luugi kohal lõõris on suur hulk tahma hunnikusse kleepunud ning korstnajalg on tegelikult umbes. Sellised vead korstnapühkimisel on tema sõnul äärmiselt ohtlikud, sest võivad viia telliskorstendesse läbivaid pragusid tekitava tahmapõlenguni. Samuti võib ummistuse tõttu inimestele eluohtlik ving puhastusluukidest tuppa pressima hakata.

Valitakse valed töövahendid

Korstnatooja Schiedeli müügijuhi Jaanus Variku kinnitusel eksitakse sageli ka nõude vastu, et moodsaid metallist moodulkorstnaid tuleb puhastada plastikust harjadega. «Kui kasutada tavapärast terasharja, siis kriibib see metallist suitsulõõri sisepinda ning vähendab lõõri rooste- ja kondensaadikindlust ja tervikuna korstna eluiga,» tõi ta esile. «Kui ka keraamilisel või laavakivist plokk-korstnal on roostevabast terasest elemente nagu siiber või vihmamütsi sisetoru, ei tohi samuti puhastamiseks kasutada terasharja,» lisas Variku.