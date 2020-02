Puust ja punaseks: kuidas kujunevad Bolti hinnad

«Juht küsis, et kas on sobiv, kui läheb väike summa juurde, kui sõidame teist teed pidi, aga kiiremini. Minu küsimise peale, kui palju, vastas juht, et no nii kaks-kolm eurot, ehk siis kolmandiku oleks juurde keevitanud hinnale. Kui ütlesin, et mul pole kiiret, siis oli juht pettunud olemisega, nagu mulle tundus.»

Nii kirjutas Postimehele anonüümsust palunud lugeja, kellel esines taoline olukord Tartus. Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov selgitas, et juht ise ei saa rakenduses hinda muuta ega seda kuidagimoodi manipuleerida. Küll aga tasub meeles pidada, et hind, mida rakendus sõitu tellides kuvab, on eeldatav ja võtab arvesse kiireimat marsruuti ning eeldatavat kohalejõudmise aega. Seega võib sõidu lõppedes hind ka kallimaks kujuneda, kui marsruut peaks muutuma või kohalejõudmise aeg pikeneda.

«Hind võib muutuda sõltuvalt liiklusest, ilmast, teetöödest jpm. Just esimene faktor on kõige tavalisemaks mõjutajaks. Tihtipeale võib hind osutuda kõrgemaks näiteks ummikus seistes (ajatariif) või ummikust möödumiseks teist marsruuti kasutades (pikem teekond). Kui klient soovib, et juht jälgiks konkreetset marsruuti, siis peaks sellest kindlasti juhti informeerima,» selgitas Lašmanov teenuse hinna kujunemise põhimõtteid.