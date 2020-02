Lugeja küsib: kas klienditeenindajal on õigus tööl istuda?

«Istumisvõimalus on küll tagaruumis olemas, kuid väga harva saab seda kasutada, sest kogu aeg tuleb kliente teenindada või kaupa välja panna. Jalad on pinges ja valutavad,» rääkis klienditeenindaja oma olukorrast ning päris, mida sellises olukorras teha ja kas tal peaks olema õigus tööpäeva jooksul jalgu puhata.

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Indrek Avi vastas, et lihaspinge ja valu on ülekoormusele viitavad sümptomid, mille eiramisel võib aja jooksul välja areneda ülekoormushaigus. «Järjepideva seismise või kõndimisega töö võib ülekoormata lihaseid, kõõluseid, sidemeid, liigeseid ja pehmeid kudesid, kui tervisekahjustuste vältimiseks ei ole rakendatud abinõusid või need reaalselt ei toimi,» selgitas ta. Kui tööandja ülekoormushaigestumist arvesse ei võta ja töö mõjub töötaja tervisele, on Avi sõnul ainuõige selllest tööandjat teavitada. «Nii saab pöörata tööandja tähelepanu olukorra tõsidusele,» lisas ta.