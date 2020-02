Klientidega pahuksis veebipood sulges kodulehe

TTJA kinnitas ka, et on määranud veebipoele kolmandat korda sunniraha, sel korral summas 6500 eurot. Teistkordne sunniraha määramine toimus alles mõned nädalad tagasi ning alates sellest ajast on TTJA-le laekunud 65 uut tarbijapöördumist, milles kurdetakse, et veebipoega ei saada ühendust ning kohale jõudmata kaupade eest ei saada raha tagasi.