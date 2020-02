Digiriik vedas alt: paljud inimesed said alusetult maamaksuteate

«Paljud inimesed, kes said sellel nädalal teate maamaksu tasumise kohta, on mures, et tänavu ei ole teate kohaselt arvestatud maksusoodustust kodualuselt maalt. Selgub, et rahvastikuregistri aadresside uuendamise x-tee lahenduse ja maa-ameti maamaksu infosüsteemi vahel on tõrge, mistõttu ei jõudud kõik andmed meile veatult,» teatas Maksu- ja Tolliamet sotsiaalmeedias.