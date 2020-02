Galerii ⟩ Eesti Energia panustab elektriautode revolutsiooni

Konkreetset investeeringusummat elektrilaadijate võrku Vals hetkel nimetada ei soovinud. Vana ELMO laadimisvõrgu ostis Eesti Energia 350 000 euro eest, aga seda, milliseks lõplikud investeeringud kujunevad, on Valsi sõnul hetkel võimatu öelda. «Me ise loodame, et elektriautosid tuleb palju, nii et on põhjust uusi laadimisjaamu avada,» avaldas ta.

Selle kohta, miks otsustati osta juba olemasolev laadimisvõrk, mitte arendada nullist enda oma, vastas Vals, et tegemist on muna ja kana küsimusega. Kuna uue laadimisvõrgustiku analüüs ja väljatöötamine võtaks palju aega ja ressurssi ning ELMO laadimisvõrk oli Eesti Energia hinnangul piisavalt hästi planeeritud, siis otsustati, et seda üle võttes ja arendama hakates on võimalik pakkuda tarbijatele meelerahu, kuna nad saavad oma autosid jätkuvalt laadida juba tuntud paikades.

Suhe teiste kütusemüüjatega

Vals sõnas, et teiste kütusemüüjatega soovitakse hoida ja arendada partnerlussuhteid. «Just täna tegime me teatavaks, et alustame koostööd Circle K-ga ning Olerexi ja Alexelaga oleme juba partnerid. Me loodame kõikidega koostööd teha, kelle huvi on Eestisse tuua rohkem elektriautosid,» rääkis Vals. Samuti rõhutas ta, et edu soovitakse ka teistele, kes üritavad Eestis arendada elektrilaadimise võrgustikke, sest väljas ollakse ühise eesmärgi nimel.

Circle K peadirektor Kai Realo sõnas omalt poolt pressiteate vahendusel, et nii Euroopa kui Eesti tasemel on keskkonnasääst ning CO2 emissiooni vähendamine üks prioriteetsemaid teemasid ja elektriautode levik on kindlasti üks tõhusaim CO2 jalajälge vähendav meede. «Elektriautode arv Eesti teedel kasvab lähitulevikus hüppeliselt ning soovime pakkuda kaasaegset ja mugavat kiirlaadimise võimalust elektriautoomanikele juba praegu,» lisas ta.

Eesmärk omaette: elektrienergial baseeruv ühistransport

Vals kinnitas, et koostööd tehakse ka Tallinna Linnatranspordiga, kellega koos on ühine eesmärk piloteerida esmalt üks elektribussiliini Tallinnas. «Ma loodan väga, et järgneva aasta jooksul jõuab see ka materialiseerumiseni,» sõnas Vals. Ta usub, et laiem elektribusside kasutuselevõtt tekib peale esmase kogemuse saamist. «Seda, mis pikkustel ja mis liiniga tegu võiks olla on täna veel vara öelda ja seda saab avaldada siis, kui otsus ära tehakse,» ei avaldanud ta aga siiski veel konkreetset tegevuskava.

