Kuidas nutitelefoni aku eluiga pikendada?

Ekraan on nutitelefoni kõige energiakulukam komponent. Seadistades selle tumedamaks, saad säästa üsna palju energiat. Karpavičiūtė sõnul on enamikel kaasaegsetel nutitelefonidel automaatne heleduse reguleerimise säte, mis vähendab ekraani heledust hämaramates tingimustes, kasutades selleks sissehitatud valgusandurit. See pole kasulik ainult telefoni akule, vaid säästab pimedas ka inimese silmi. Kui telefonis selline funktsioon puudub, saab ekraani heledust alati käsitsi reguleerida.

Kui telefonil on OLED või AMOLED ekraan, siis aitab tumeda menüükujunduse valimine akut säästa. Sellised ekraanitüübid võimaldavad üksikuid piksleid välja lülitada, mis tähendab, et musta värvi ekraanile kuvamine kulutab erksatest toonidest vähem energiat. Selline nipp toimib aga ainult OLED ja AMOLED ekraani puhul.

Enamikel telefonidel on vähemalt üks ja mõnel lausa mitu energiasäästurežiimi. Nendega saab piirata protsessori ja muude funktsioonide jõudlust, mille tulemusel väheneb ka aku koormus. Tavakasutajale ei pruugi energiasäästurežiimis telefoni jõudluse vähenemine isegi märgatav olla. Lisaks erinevatele seadetele on aku säästmiseks oluline ka hästi optimeeritud riistvara, mis suudaks andmeid töödelda lühema aja ja väikese energiakuluga, rääkis Karpavičiūtė.

Kui Bluetooth ja WiFi on telefonis sisse lülitatud, aga mitte ühendatud, kulutab telefon uue ühenduse leidmiseks pidevalt akumahtu. Kui sa ei kasuta parasjagu internetti või ei kuula juhtmevabadest kõrvaklappidest muusikat, siis lülita need seaded lihtsalt välja. Bluetoothi ja WiFi-t saab juhtida enamike telefonide kiirsätete menüüst, mis tähendab, et säästlikkus on kõigest näpuliigutuse kaugusel.