Eesti Energia konkurent esitles esimesena ülikiiret elektriautode laadijat

Ettevõtte hinnangul tähistab ülikiire laadija elektriautode jaoks uut ajajärku, kus laadimisajad võrdsustuvad bensiiniautode tankimisega. Nende turule toodud 160kW ülikiire laadija on üle kolme korra kiirem Eestis praegu leitavatest 50kW kiirlaadijatest. Kümne minutiga on võimalik uue laadija abil akudesse laadida kuni 175 km läbisõidu jagu elektrienergiat.

Uudise valguses tasub muidugi meeles pidada, et Eestis pole täna palju autosid, mis oleksid võimelised üle 150kW vastu võtma. Sellised on praegu pigem luksusautod, nagu Porsche Taycan, Audi e-Tron ja Tesla Model S,3,X. Samas on ettevõtte hinnangul järgnevatel aastatel oodata turule üha rohkem elektriautosid, mis on võimelised nii kiirelt laadima. Ülikiireid laadijaid hakatakse paigaldama eelkõige maanteedele, kus laadimisaeg on kõige kriitilisem.