Jäneserünnakust purjakil naabriteni: eriskummalised kindlustusjuhtumid 2019. aastast

Mida taoliste kindlustuste puhul meeles pidada

Caterina Lepvalts selgitas, et kodukindlustuse puhul on oluline jälgida, millised kaitsed on poliisi valitud. Kõige laiema kaitse annab koguriskikindlustus, ent võib sõlmida ka valitud riskidega kindlustuse, näiteks ainult tule- või tormikahjud, vandaalitsemine, veeavarii jm. Sel juhul peab aga hoolikalt läbi mõtlema, millised on potentsiaalsed ohud. «Samuti soovitame alati kodukindlustusele lisaks valida vastutuskindlustuse, mis on abiks, kui näiteks ise põhjustad kodus uputuse või laps kriibib õues ära naabri auto,» lisas Lepvalts ja täiendas, et vastutuskindlustus on mõistlik eriti kortermajades, kus õnnetus võib hõlpsasti rikkuda ka naabri vara.

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab kergemate juhtumite korral korvata puudujäävat osa sissetulekust ja ka ravikulusid. Tõeliselt määravaks muutub see kindlustusliik aga Lepvaltsi sõnul siis, kui leiab aset raskemat traumat põhjustav õnnetus, mille tagajärjel võib inimese elukorraldus täielikult muutuda ja igapäevaselt lisandub posu terviseseisundist tulenevaid kulutusi.