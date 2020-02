Neste: võidame kliente oma uut tüüpi kütusega

Neste tellimusel ja Kantar Emori läbi viidud Eesti mootorikütuse erakliendituru uuringu järgi on suur osa Neste uutest püsikülastajatest diislikasutajad. Vastanutest 28 protsenti nimetas tankla külastamise peapõhjuseks just kütuse kvaliteeti.

Neste Eesti hulgimüügijuhi Urmas Kuuse hinnangul näitab uuringu tulemus, et diiselmootoriga sõidukite omanike kvaliteediootused ja teadlikkus kütusest on pärast esimest biolisandi šokki paranema hakanud.

«Kui paaki valada FAME lisandit sisaldavat diislikütust, tuleb see tarbida ära ühe kuu jooksul ning see kütus ei ole mõeldud talvistesse tingimustesse. Teise põlvkonna taastuvtoorainest toodetud HVO lisandil diislikütuses on aga tähtajatu säilivus ja kõrge külmakindlus, kuni -37 kraadi,» selgitas Kuuse diislikütuse kahe võimaliku biolisandi erinevust. Neste hinnangul pole HVO puhul tegemist isegi otseselt biodiisliga, vaid kõigest biolisandiga diisliga, kuna see on niivõrd erinev esimese põlvkonna biodiislist ja «õlitilka» seal sees pole.