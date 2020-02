Swedbanki teenustes võib täna jätkuvalt esineda tõrkeid

Ajutisi tõrkeid on esinenud kõigi Swedbanki veebiteenuste puhul, mitte ainult mõne konkreetse teenuse osutamisel. «Meil on täna esinenud tehnilisi tõrkeid erinevate pangateenuste kasutamisel ja need said korda päeva esimeses pooles. Praegusel hetkel kõik pangateenused töötavad, kuid võib ette tulla üksikuid ajutisi rikkeid. Tegeleme aktiivselt probleemi lahendamisega ja vabandame siiralt kõikide klientide ees,» sõnas Swedbanki kommunikatsioonijuht Kristiina Herodes. Tegemist ei ole korraliste hooldustöödega, kuna tõrgete täieliku lakkamise hetke Swedbank ette spekuleerida ei osanud. Samuti puudub kinnitus, kas nädalavahetuseks saavad probleemid täies mahus lahendatud.