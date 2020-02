KFC avab ööpäevaringse söögikoha

«Ööpäevaringne teenindus oli meie keskuse KFC-l plaanis algusest peale, kuid iga uus asi vajab veidi sisseelamisaega, mistõttu otsustati kõigepealt töörutiin paika loksutada. Meil on hea meel, et nüüd on KFC 24/7 avatud, sest see on osutunud väga menukaks söögikohaks,» ütles Kristiine keskuse kommertsdirektor Helen Metsvaht.