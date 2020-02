Maxima Lidlit ei karda: me jääme hinnaliidriks igal juhul

Eestis pool aastat Maximat juhtinud Edvinas Volkas õhkas esmaspäevasel pressiüritusel uues peakontoris, et nende uus hinnastamisprogramm «Ära maksa üle» on aidanud klientidel kolme kuuga kokku säästa 2,1 miljonit eurot. Tänavuseks fookuseks ongi programmi valiku laiendamine ja sinna kallimate toodete lisamine (nt piima ja õunte kõrval ka oliiviõli ja kallimad joogid).

Hindade poolest turuliidri koha hoidmine on Volkase sõnul Maximale väga oluline. Kauplusteketil on plaanis Eestis sel aastal tootevalikut laiendada just kohaliku toodanguga, kuigi seda, kuidas Maxima saab sama toodet müüa odavamalt kui näiteks Selver, keeldus Volkas lähemalt kommenteerimast.