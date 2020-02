Kas panga- ja kliendikaardid kannatavad pesemist?

SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas rääkis, et pangakaarti tuleb hoolikalt hoida ja kaitsta vee, kõrge temperatuuri, mehhaaniliste vigastuste ja muude ohtude eest. Ta kinnitas, et kui pangakaart satub pesumasinasse, tuleb see välja vahetada ja tellida asenduskaart, kuna kaardi kiip võib olla kahjustatud ja katkine kaart võib omakorda rikkuda teisi seadmeid. «SEB kasutab aastas ca 1,5 tonni plastikut klientidele pangakaartide tootmiseks. Meie soovitus klientidele on, et hoidke oma pangakaarti nii, et ta kestaks jätkusuutlikult väljastusperioodi lõpuni,» manitses ta pangakaarti mitte pesema.

Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla kommeneeris omalt poolt, et peale pangakaardi pesumasinasse sattumist selle töökindlust garanteerida ei saa, kuna veega kokkupuutel saab suure tõenäosusega kahjustada kiip. Ka tema soovitas pessu sattunud kaardi välja vahetada. Luminori avalike suhete juht Karel Hanni tunnistas aga ausalt, et neil teemakohane info puudub.

LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum sõnas samas optimistlikult, et kui tsentrifuugimisel kaart liialt painutada ei saa, mis võib murda viipevõimalusega kaartide sees oleva antenni, peaks nende kaart olema peale pesu kasutatav. Lihtne vettekukkumine ei pidavat LHV kaardile midagi tegema. Temperatuuride osas ei osanud Rum konkreetsetest numbritest rääkida, sõnades aga, et kuumas vees võivad kaardi plastikust osad hapraks minna ning seetõttu vigastada nii kiipi kui ka viipekaardi antenni.

Toidupoodidel erinev teadlikkus

Kaubamaja kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Mai-Liis Sipria ütles, et nende Partnerkaardi tootmisel lähtutakse kõrgematest kvaliteedi nõuetest, tänu millele tavaline pesu ja kuivatamine ei tee Partnerkaardile midagi. «Kui tänapäeval keegi veel pesu peaks keetma, siis keetes loomulikult plastik deformeerub,» märkis ta.

Comarketit omava ettevõtte Abc Supermarkets turundusassistent Gretel Tänav kinnitas sarnaselt, et Abc sooduskaarte võib täielikult vette uputada, ära kuivatada ja tulevikus probleemideta edasi kasutada. Küll aga sõnas ta, et erinevad keemilised pesuvahendid võivad (aga ei pruugi) kaardi magnetriba rikkuda viisil, et ta hakkab kaardilt maha kooruma.

Temperatuuridele hinnangut andes sõnas Tänav, et meeletut külma nende kliendikaardid ei kannata. -20 kraadi juures muutub magnetriba rabedaks ning sellisel temperatuuril pikemalt olles võib see kaotada oma töövõime. Soojuse osas pidi olukord parem olema ning Abc kaart pidi ära kannatama kuni 80 kraadini ulatuvaid temperatuure.

Rimi pressiesindaja Katrin Bats aga tõdes, et nende kaartide puhul pole keegi asutuse siseselt taolisi teste teinud ning seepärast ei osata ka öelda, mis juhtub Rimi kliendikaardiga juhul, kui see peaks pesumasinasse sattuma. Küll aga kasutas Bats juhust ja lisas, et Rimi füüsilist kliendikaarti pole täna enam vaja tingimata kaasas kanda, kuna Rimi äpp on teinud kliendikaardi kasutamise võimalikuks ka mobiili abil.

ID-kaardiga poolsalajased lood