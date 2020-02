Kui pikalt peab õppepuhkuse soovist ette teatama?

Tööinspektsioonile kirjutas lugeja, kes rääkis, et minevikus on tema leivaandja juures töötajaid lubatud õppepuhkusele siis, kui neil on selleks vajadus tekkinud. Etteteatamise aegu järgitud ei ole. Sel aastal märkisid paar töötajat puhkuste ajakavasse ka õppepuhkuse, mis on tekitanud olukorra, kus kevadel on ootamatult palju õppepuhkuse soovijaid. Lisaks laekus veel ühe töötaja avaldus, kes soovis juba ülejärgmisest päevast õppepuhkusele jääda. Nii jääks kirjutaja kontor päris tühjaks. Seepärast tundiski ta huvi, et kas õppepuhkusele jäämise puhul võib nõuda vähemalt 14 päevalist etteteatamist.