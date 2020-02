Rimi muutis õhukesed kilekotid tasuliseks

Seni saigi Rimis puu- ja köögiviljalettide juures õhukesi kilekotte tasuta võtta. Ettevõte püüab aga kilekottide tasuliseks muutmisega vähendada nii enda kui ka oma klientide ökoloogilist jalajälge. Õhuke kilekott maksab nüüdsest Rimis 5 senti.

«Õhuke kilekott või üldse kilekott ei ole esmatarbekaup, ilma milleta kuidagi ei saa,» sõnas Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats. «Tegime eelmine aasta mitu eksperimenti, mil kõik õhukesed kilekotid maksid 5 senti. Tulemus oli see, et õhukesi kilekotte osteti poole vähem kui neid tasuta võeti, ehk miljoni asemel pool miljonit. Samal ajal tõstsime ka suurte kilekottide hinda 5 sendi pealt 25 sendile. Seda muutust aga ei pidanud kliendid oluliseks hinnatõusuks ning suuri kilekotte osteti sama palju kui alati on ostetud. Siiski on viimase aasta jooksul pigem kasvava klientide arvu juures ostetud suuri kilekotte 10% vähem.»

Lahtises liha- ja kalaletis ei ole Batsi sõnul veel head asendust õhukesele kilekotile, nii et seal on õhukesed kilekotid endiselt tasuta, kuid kliendil on alati võimalik lasta panna liha- või kalatoode oma korduvkasutatavasse karpi.

Ringlusse võetud materjalist ostukotid

Veebruarist pakub jaekett ka keskkonnasõbralike ostukottide valikut, kus on taaskasutatud materjalidest valmistatud riidekotid, paberkotid ning osaliselt taaskasutatud materjalist kilekotid. Selle muudatusega on ringlusse võetud materjali osakaal Rimi ostukottides 33%.

«Plastist ei saa loobuda üleöö, aga ka see, kui inimene tuleb poodi oma taaskasutatava ostukotiga, on väike samm keskkonnasäästlikuma majandamise poole. Meie plasti vähendamise algatuse eesmärk on kaasata kliente ning panna neid mõtlema, kas kilekott on alati parim valik,» rääkis Bats hinnamuudatuse tagamaadest.

Rimi eelmisel aastal kõigis kolmes Balti riigis tehtud uuringust selgus, et 75% vastajaist ootas kaupluselt keskkonnasõbralike lahenduste tutvustamist, et vähendada negatiivset keskkonnamõju. Suurem osa vastanuist tunnistas, et nad juba tegutsevad keskkonnasõbralikult või plaanivad seda teha lähitulevikus. Uuringu järgi peavad eestlased prioriteediks esemete, sealhulgas pakendite (63%) taaskasutamist, plastpakendite kasutamise minimeerimist (53%) ja jäätmete ringlusse võttu (31%).

2020. aasta lõpuks lubab Rimi asendada ühekordsed plastist söögiriistad, kõrred ja plastkarbid keskkonnasõbralike lahendustega. Ühtlasi tegeleb ettevõte aktiivselt sellega, et vähendada puu- ja köögiviljade pakendamist.