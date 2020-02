Tarbijaid kaitsev väikefirma võitis kohtus taas AirBalticut

Käesolev kaasus puudutab 2019. aasta veebruaris toimunud AirBalticu lendu Saksamaalt Eestisse, mille algne väljumine tühistati ja asenduslend jõudis Tallinna 24 tundi hiljem. «Lennureisijal on õigus nõuda hüvitist, kui lennuk jõuab sihtkohta kolm tundi ettenähtust hiljem ja kui see pole seotud erakordsete oludega. Hüvitise suurus sõltub lennu ja viivituse pikkusest,» selgitas Flagito pressiteates, lisades et hüvitist on võimalik taotleda kuni kolme aasta vanuste juhtumite eest.