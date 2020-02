Eesti puljong võitis maailma suurimal toidumessil preemia

Eesti toiduettevõtete ühisstendi messile viinud EASi rahvusvahelise müügi valdkonnajuhi Elar Olliku sõnul näib nii Gulfoodi kui ka Puljongi puhul kehtivat reegel, et mida raskem on alguses, seda edukamaks osutub lõpptulemus. «Gulfood on maailma suurima iga aastase toidumessina ülipopulaarne koht, kus Eesti firmal eraldiseisvana on praktiliselt võimatu stendi saada. Nägime EASis pikalt vaeva, et saada sinna ühisstendi pind ning nüüd oleme juba kolmandat aastat Eesti ettevõtetega väljas olnud,» märkis ta. «Puljongi auhinna üle on eriti hea meel, kuna ka nende tee messile ei olnud takistuseta, kuna näiteks sama ettevõtte ühte toodet - punase veini kastet - Dubai tollist läbi ei lastudki, kuigi seal alkoholi pole,» rääkis Ollik lisaks.