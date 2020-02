Turistid jooksevad Saaremaale tormi

Lühike turismihooaeg on Mägi hinnangul Saaremaa turismimajanduse üks suuremaid kitsaskohti. Ennekõike on üritatud hooaega pikendada erinevate üritustega ja tema sõnul tundub, et see taktika hakkab viimaks vilja kandma. Enne turismi tipphooaega toimusid eelmisel aastal Kuressaare tänavafestival, antiigi- ja retrokaupade festival Vintage Kuressaare ja moe-, ilu- ning tervisemess NOM-festival.