Omniva hoiatus: Hiinast tellitud kaup jääb koduaresti

Veskimeister rääkis «Ringvaates», et jaanuarikuus jõudis Omniva vahendusel inimesteni rekordarv Hiinast saabunud pakke, kuid need olid tellitud enne koroonaviiruse avalikuks tulekut.

Nüüd on uute pakkide saabumine kõvasti aeglustunud. «Tõenäoliselt juba tee peal olevad pakid jõuavad kohale. Mida me kuuleme partneritelt ja näeme meedia vahendusel, on see, et Hiinas sees nii kaupmehed, kes peaks pakke väljastama, kui ka logistikafirmad, inimesed on koduarestis, ei tohi välja minna ja ei saa füüsiliselt oma tööd teha,» selgitas Veskimeister.