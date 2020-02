Ligi pooled töötajatest kaaluvad töökoha vahetust

Valmisolek tööd vahetada on seega uuringu tulemustele tuginedes umbkaudselt neljal viiendikul Eesti töötajatest. Rohkem kui kolmandik küsitletuid (34%) jälgis tööpakkumisi, iga kümnes töötaja otsis aktiivselt uut tööd ja 38% ei olnud küll ise aktiivselt tööotsingutel, kuid olid siiski tööpakkumistele avatud.

«Töötajate valmidust tööd vahetada mõjutab suuresti tööandjate värbamisaktiivsus, kuna ligi pooled töötajad (45%) on saanud kutseid kandideerimiseks. Suur tööpakkumiste arv loob jätkuvalt töökohavahetuseks väga head võimalused,» kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt, kes lisas, et aasta esimene kuu näitas hüppelist kasvu töötajate aktiivsuses ja kandideerimisi võeti ette 27% enam, kui aasta tagasi.

Enim vahetati tööd klienditeeninduses, müügisektoris ja tööstuses ning tootmises. Neid valdkondi on läbi aastate iseloomustanud keskmisest kõrgem tööjõu voolavus ja suur vabade ametikohtade arv. Mainitud sektori suurtel tööandjatel on värbamiskonkursside läbiviimine igapäevane töö, kuna otsida tuleb uusi inimesi nii olemasolevate töötajate asendamiseks kui ka loodavatele ametikohtadele.

Tööportaali CVKeskus.ee jaanuarikuu statistika näitas, et võrreldes 2019. aasta esimese kuuga kasvas töövõtjate huvi enim riigisektori ja turundusvaldkonna tööpakkumiste vastu, kus muutus seeläbi tihedamaks ka konkurents ühe ametikoha pärast. Lisaks sai pisut leevendust korrakaitse ja turvavaldkond, kuna suurenes töötajate soov antud valdkondades töötada. Teisalt on aga tegemist endiselt sektoriga, kus tööjõupuudus on väga terav.