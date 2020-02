Miks muutis Rimi õhukesed kilekotid tasuliseks?

«Meile oli üsna selge, et sellele aktsioonile on nii tuliseid poolehoidjaid aga ka vastuseisjaid. Ja rõhutan siinkohal sõna «tuliseid». Juba oleme saanud terve hulga kõnesid ja kirju nii väga nördinud klientidelt aga ka kiitjatelt,» rääkis Bats. Jätkusuutliku elustiili pooldajatelt on ettevõte saanud sõnumeid, et õhukesed aga ka suured kotid võiks sootuks müügilt eemaldada või siis võiks nende hindu tunduvalt kergitada. «Suur hulk kliente aga leiab selle tegevuse sootuks ebainimliku olevat, sest neil on justkui inimõigus kilekotte kasutada,» rääkis Bats - kes on ka Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht - päevaga kogunenud tagasikaja kommenteerides.

Äri- ja eraettevõttena pidi Rimi leidma Batsi sõnul kesktee, mispuhul ei kaotataks liigselt kliente, kuid edendataks siiski missiooni vähendada oma ökoloogilist jalajälge. «Suurte muutuste jaoks tuleb anda aega ja tegutseda sammhaaval,» selgitas Bats, miks õhukeste kilekottide hinnaks on nüüdsest just viis senti, mitte tunduvalt rohkem. «Meie möödunudsuvine test näitas, et kilekottide kasutamise arv vähenes ka selle hinna kehtestamisel jõudsalt. Loodame sama efekti ka püsiva muutuse korral,» selgitas Rimi avalike suhete juht.

Kommenteerides hinnatemaatikat ja paljudele juba muret tekitanud tõika, et kodust võetud tekstiilist kotti ladumisel läheb ju kaup koti kaalu võrra kallimaks, vastas Bats, et sellest aspektist ollakse teadlikud, kuid samas selle üle liialt ei muretseta. «Ma usun siiski, et eestlased on piisavalt nutikad, et oskavad ka iseteeninduskassas oma kauba ära kaaluda ilma igasuguse pakendita,» avaldas Bats arvamust. Ka kinnitas ta, et tavakassas on alati võimalik taolist (ilma pakendita/kotita) kaalumisviisi teenindajalt paluda. Suurt ajakulu klientide jaoks Bats sellest ei oota. «Uskuge mind, poekassas tuleb ette tunduvalt veidramaid ja ajamahukamaid palveid kui viljade ükshaaval kaalumine,» sõnas ta.

Ainus lahtiselt müüdav juurvili, mille jaoks oleks Batsi hinnangul ehk lisa kilepakendit vaja, on kartul. Küll pole aga tegemist ületamatu takistusega ning kartuli ostmiseks soovitab Bats edaspidi kodust kasutatud kilekoti kaasa võtta. «Rõhutan, et Rimi ei seisa mitte igasuguse plastiku kasutamise vastu vaid propageerib korduvkasutamist. Selle mõtteviisi juurutamine on lahenduseks paljudele probleemidele,» täpsustas Bats Rimi visiooni.

Konkurendid sarnast sammu ei plaani

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski sõnas, et õhukeste kilekottide tasuliseks muumise plaani neil pole. «Selver pakub oma klientidele võimalust langetada puu- ja juurviljaosakonnas ise otsus keskkonnasäästlikuma valiku kasuks, ostes biolagunev kilekott, millesuguseid oleme Selverites pakkunud juba aastaid,» lisas ta selgituseks.

Sama seisukohta peegeldasid ka Maxima ja Coop. «Vaid tasu küsimise eest inimeste käitumismustreid püsivalt ei muuda – oluline on tõsta inimeste teadlikkust ja ka seda, mis kasu saab ta ise või tema lapsed läbi keskkonnateadliku käitumise,» kommenteeris Maxima Eesti müügi- ja turundusdirektor Janne Laik.

Martin Miido Coopist aga osutas, et kuigi õhukeste kilekottide tasuliseks muutmine vähendab ilmselt nii nende kasutamist kui kasvatab kaupmehe kukrut, siis kilekott ise ei ole probleemiks. «Kilekoti tootmisprotsess on keskkonnale palju vähem koormav kui paberkoti tootmine, samas tähelepanu pööratakse peamiselt vaid kilekoti ja paberkoti võrdlemisele nende hilisemas kasutuses ja käitlemises,» rääkis Miido, kes avaldas ka arvamust, et mõningaid tooteid ei ole mõistlik ilma kilekottideta pakkuda. «Näiteks lahtine pesemata kartul või porgand määriks võrkkotti pakendatult nii ostukorvi, selles olevad muud tooted kui ka kassalindi, põranda jne. Arvestades lahtise kartuli alla poole eurost kilohinda, suurendaks tasuline kilekott selle toote ostuhinda kokkuvõttes kuni 15 protsenti,» selgitas Miido Coopi seisukohti.