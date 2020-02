Eesti jäätmekäitlejad hakkavad tunnustama klaaspakendite kogujaid

Moya kirjutas, et klaasi eraldamine teistest jäätmetest on keskkonda arvestades suur samm, kuna klaas on ainulaadne materjal, mida saab ümber töödelda lõpmata arv kordi, ilma et selle kvaliteet halveneks. Saadud materjali omadused on samad, mis esmakordsel loodusliku toorme sulatamisel saadud klaasil. Korduskasutuspakendina peab klaastaara vastu 40-50 tsüklit.