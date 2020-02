Lugeja küsib: kas kauplused tohivad smuutisid soojas hoiustada?

Kirjutaja selgitas, et pudelitel ja pakkidel on sageli märge, mis manitseb toodet jahedas hoidma. See tekitas smuutisõbras küsimuse, kas kampaaniate korral smuutide soojas müügisaalis eksponeerimine – mida ta ikka ja jälle on täheldanud – toote kvaliteedile ohtlik pole.

Pai smuutisid tootva Orkla kommunikatsioonijuht Ruth Roht sõnas, et nende smuutide säilitamisel +20 kraadi juures kuni 21 päeva on tagatud toiduohutus ja toote omaduste säilimine. «Selle kinnituse aluseks on meie kvaliteediosakonna tehtud smuutide dokumenteeritud kestuskatsed, mis näitasid, et selle perioodi vältel toote omadused ei halvenenud, mistõttu võib julgesti osta ka väljaspool külmaala paiknevates kampaaniaväljapanekutes olevaid Pai smuutisid,» täpsustas Roht.

Smushie smuutisid tootva Salvesti turundus- ja tootearendusjuhi Kristel Vilipuu sõnul võib nende smuutisid säilitada temperatuuril 0-20 °C ehk avamata toote soojas keskkonnas viibimine eraldi probleemiks ei ole. Soovitatav on neid aga jahedas hoida, kuna jahutatult tulevad toote maitseomadused kõige paremini esile. Samuti manitses Vilipuu toodet tarbima 24 tunni jooksul alates avamisest.